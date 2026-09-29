В Киеве из-за атаки россиян нарушено движение общественного транспорта

К настоящему времени городская электричка возобновила движение, но с некоторыми задержками.

В результате воздушных атак оккупантов на Киев останавливалась работа городской электрички, еще 10 троллейбусных и один автобусный маршрут курсируют с задержками.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

В настоящее время городская электричка возобновила движение, но с некоторыми задержками.

Видео дня

Кроме того, на проспекте Степана Бандеры повреждена контактная сеть. Поэтому с задержками курсируют троллейбусы № 29, 30, 31, 34, 37, 44 и 47.

Вместо троллейбуса №31 запустили временный автобус №31к. Он курсирует от улицы Радунской до станции метро "Почайна".

Еще одно осложнение наблюдается на улице Жилянской. Там перекрыто движение, из-за чего задерживаются троллейбусы №3, 12, 14 и автобус №69.

Удары по Киеву

Ночью 29 сентября РФ ударила по Киеву баллистикой, в результате чего Соломенском районе загорелось учебное заведение. Также попадание зафиксировали в админздание объекта инфраструктуры, а обломки ракеты упали во двор жилого дома. На Печерске загорелось нежилое здание.

Днем 28 сентября российский дрон попал в здание Национальной академии наук в центре Киева. Известно о двоих погибших. Неподалеку находится посольство Германии в Украине. Также россияне ударили по больнице "Добробут" в центре Киева.

А утром оккупанты атаковали Киев дронами, повредив АЗС и офисное здание в Оболонском и Шевченковском районах.

Вас также могут заинтересовать новости: