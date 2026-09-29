В Шотландии расшифровали загадочные буквы на старинной броши: ответ удивил

На протяжении многих лет мужчина не мог понять, что именно означает подарок от родственницы.

Эксперт по традиционным шотландским играм помог раскрыть историю семейной реликвии, которую мужчина хранил более 40 лет. Как пишет The Independent, 77-летний Брюс Кэмерон Уильямс получил серебряную брошь для плаща от дальней родственницы во время визита в Инвернесс в 1983 году. С тех пор мужчина хранил реликвию и выставлял ее на видном месте более четырех десятилетий.

На лицевой стороне броши изображены ветки чертополоха, а также выгравированы инициалы "D.C.H.F.S." и дата "1845". На оборотной стороне написано: "To Jas. McPherson" и "for Pibrochs". Пиброк – это традиционная музыка, которую исполняют на шотландской волынке.

Родственница рассказала Уильямсу, который сам играет на волынке, что хочет передать брошь ему, чтобы она осталась в семье и оказалась в руках музыканта. Однако на протяжении многих лет мужчина не мог выяснить, что именно означают загадочные инициалы на реликвии. Разгадка появилась после того, как Уильямс обратился в Королевскую шотландскую ассоциацию Хайлендских игр (Royal Scottish Highland Games Association, RSHGA). Эксперт ассоциации Аластер Макдональд установил, что инициалы расшифровываются как Dunkeld Caledonian Highland Friendly Society – организация, которая в свое время вручила эту награду.

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Представитель ассоциации рассказал, что Макдональд также нашел публикацию в газете "Perthshire Advertiser" от 10 июля 1845 года. В ней речь шла о заседании общества, в ходе которого была вручена "красивая серебряная брошь" – награда "за пиброх Дж. Макферсону, Фонаб".

Но на этом история не закончилась. Как сообщала газета, Макферсона также признали "самым хорошо одетым горцем" и наградили серебряной табакеркой Snuff-Mull. А дальнейшее исследование позволило установить, что Джас. Макферсон был одним из волынщиков лорда Гленлайона из Блэр-Атола.

Уильямс, который сейчас живет в штате Нью-Йорк, рассказал, что более 40 лет демонстрировал серебряную брошь как награду за исполнение пиброхов и все это время пытался понять значение инициалов, говорится в статье.

"Я писал всем, кто, по моему мнению, мог что-то знать, а в последние годы снова и снова искал информацию в Google, но так и не смог найти ответ", – сказал он.

В конце концов мужчина нашел в интернете сайт Королевской шотландской ассоциации Хайлендских игр, написал туда с просьбой о помощи и менее чем за 24 часа получил ответ от Аластера Макдональда.

По словам Уильямса, он был убежден, что брошь в свое время была призом на Хайлендских играх, поскольку она явно не имела военного или полкового происхождения. Теперь мужчина признается, что "в восторге" от того, что наконец узнал ее историю.

"Я всегда очень ценил эту брошь за то, чем она является, а также за то, как она попала ко мне от моей самой дальней родственницы из Инвернесса в тот чрезвычайно трогательный воскресный День памяти на берегах реки Несс", – рассказал он.

"Теперь, спустя более 40 лет, я ценю ее еще больше благодаря отзывчивым людям из Королевской шотландской ассоциации Хайлендских игр, а особенно их эрудированному, профессиональному и доброжелательному эксперту Аластеру Макдональду".

Уильямс добавил, что слова "я благодарен" не могут в полной мере передать его чувства.

"Я в восторге от полученной информации и потрясен оперативностью реакции г-на Макдональда и RSHGA", – сказал он.

В будущем Уильямс хотел бы вернуть брошь в Шотландию. Он надеется, что для нее удастся найти подходящее место, где реликвию можно будет выставить на всеобщее обозрение.

Макдональд рассказал, что с удовольствием помог установить происхождение надписи на броши.

"Как только я ее увидел, менее чем через минуту уже знал ответ, потому что понимал, что означают эти инициалы", – сказал эксперт.

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Напомним, египетский фотограф Осама Шериф Эльмедани обнаружил на своих снимках вершин пирамид Гизы старые надписи, сделанные еще во времена, когда туристам разрешалось свободно подниматься на 4500-летние сооружения. Среди них – интересное "граффити" – имя туриста, побывавшего здесь еще в 1902 году.

Надпись "Дж. Нейлсон, Глазго, 1902" была обнаружена на вершине пирамиды Хафры – второй по величине из трех главных пирамид на историческом объекте недалеко от Каира. По мнению исследователей, это работа одного из самых известных "ученых-любителей" своей эпохи в Шотландии – выдающегося ученого конца XIX – начала XX века Джеймса Нейлсона.

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