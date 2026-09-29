Журналисты установили российских военных, которые, вероятно, причастны к голоду в Олешках

За блокаду города могут отвечать военнослужащие из 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота РФ и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Журналисты установили, какие российские военные могут быть причастны к гуманитарной катастрофе и голоду в оккупированных Олешках.

Так, в публикации издания "Следствие.Инфо" говорится, что за участок фронта и блокаду города могут отвечать российские военные из состава 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота РФ и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Журналисты отмечают, что 126-я отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота РФ была сформирована в 2014 году из предателей - военнослужащих бывшей украинской 36-й бригады береговой обороны, перешедших на сторону России после аннексии Крыма. Она дислоцируется в селе Перевальное.

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В феврале 2022 года бригада участвовала в боевых действиях в Херсонской области, в частности, в боях за Вознесенск. По данным Генштаба ВСУ, к середине апреля 2022 года бригада потеряла до 75% личного состава. Сейчас бригада продолжает воевать на Херсонском направлении, в частности в составе российской группировки "Днепр".

По состоянию на май 2025 года командиром бригады был полковник Олег Александров. Ранее он командовал 17-м танковым полком 70-й дивизии РФ, который также занимал позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

При этом, как установило "Следствие.Инфо", военные 126-й бригады под его командованием жаловались на нехватку техники и проблемы с эвакуацией, просили о проведении комплексной инспекции и кадрового аудита командования воинской части.

В то же время независимый OSINT-проект "Командиры провала" в настоящее время указывает в качестве командира 126-й бригады береговой обороны 43-летнего Константина Кочеткова.

Второе подразделение ВС РФ, контролирующее ситуацию в Олешках, – это 331-й парашютно-десантный ударный полк, входящий в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ, дислоцирующейся в Костромской области.

"Это элитное формирование российских воздушно-десантных войск. Именно подразделения 331-го полка расстреливали украинских военных, которые выходили из окружения в Иловайске через так называемый "зеленый коридор" в 2014 году", – отмечают журналисты.

После начала полномасштабного вторжения полк участвовал в наступлении в Киевской области, а впоследствии воевал на Сватовско-Кременском и Бахмутском направлениях, а также в боях за Часов Яр.

В настоящее время, по данным журналистов, военные 331-го полка находятся на оккупированной части Херсонской области, в частности в районе Олешковской общины.

Согласно заявлению губернатора Костромской области РФ Сергея Ситникова, 331-м полком командует 40-летний Олег Морозов с позывным "Холод". Командиром он был назначен в августе прошлого года. Ранее он занимал должность начальника штаба и заместителя командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Приморском крае. Эта бригада участвовала в боях за Журавку в Сумской области, о чем Морозов говорил в интервью российским СМИ.

Голод в оккупированных Олешках – что известно

Жители оккупированного города Олешки, расположенного всего в 9 км от Херсона, оказались в ловушке – без продовольствия, полноценной медицинской помощи и базовых условий для жизни. После начала российской оккупации и подрыва Каховской ГЭС там нет электроэнергии, газа и питьевой воды. Дороги и подъезды к городу заминированы, передвижение опасно из-за постоянных атак беспилотников и обстрелов. Из-за этого эвакуация и доставка гуманитарных грузов практически заблокированы.

По приблизительным оценкам волонтеров, в самом городе до сих пор могут оставаться до 1,5 тысячи человек, среди них около 40 детей. Еще около 4 тысяч человек, в том числе примерно 150 детей, находятся в селах общины.

На днях в Олешки в ходе уникальной операции ВСУ удалось доставить около 4 тыс. кг продовольствия населению.

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