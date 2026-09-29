Переедет ли Рада во Львов из-за обстрелов: Стефанчук расставил точки над 'i'

Он подчеркнул, что народные депутаты имеют возможность не только спускаться в укрытия, но и работать там.

Парламент не планирует уезжать из Киева из-за российских обстрелов. Так председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук прокомментировал слухи о возможном переносе работы законодательного органа во Львов.

Как сообщает "Суспильне", он подчеркнул, что народные депутаты имеют все условия для работы в здании парламента в Киеве.

"Украинский парламент работал с первого дня войны и, пока будет возможность, будет работать в здании на улице Грушевского, 5. На этом точка. И давайте расставим все точки над "і", чтобы мы не распространяли никаких мифов", – сказал Стефанчук.

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По его словам, необходимо сделать все, чтобы народные депутаты могли во время атак или воздушных тревог не просто спускаться в укрытия, но и работать там.

"Украинский парламент создал все условия для того, чтобы депутаты работали там. Мы обеспечили соответствующие условия для голосования", – подчеркнул председатель ВР.

Работа ВР во время обстрелов

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2026 года в Верховной Раде Украины представили альтернативный формат и систему голосования во время воздушных тревог.

Альтернативные места для депутатов оборудованы в конференц-зале на -1 этаже (убежище) и в помещениях вокруг него. Оборудовано 368 мест для депутатов. Впрочем, это количество можно и увеличить при необходимости, ведь депутатов в Раде на сегодняшний день 392.

Тем временем дроновые атаки на Киев усилились. Так, 28 сентября один из беспилотников попал в здание Национальной академии наук Украины на Владимирской улице – в самом центре столицы. В результате удара погибла женщина. Также известно о пяти пострадавших.

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