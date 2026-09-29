Папа Римский сделал заявление о войне в Украине и раскритиковал позицию Европы

Он также выступает против роста военных бюджетов Европы.

Папа Римский Лев призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров и обсудить пути завершения войны. Это заявление прозвучало вскоре после того, как он призвал европейских лидеров, идти на уступки ради достижения мира.

Как пишет Reuters, Папа также раскритиковал национальных лидеров, которые, по его словам, "начинают говорить о ядерном оружии и войнах, становящихся все более разрушительными".

"Церковь несет ответственность за продвижение этих ценностей, постоянно призывая лидеров – как России и Украины, так и других стран – собраться вместе, сесть за стол переговоров и начать диалог", – сказал Папа.

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По его словам, лидеры должны "искать способы решения проблем, не продолжая эти войны, которые уже лишены смысла".

"Речь идет не о политике или ее отсутствии, а о том, что должен звучать голос, отстаивающий ценности человеческого достоинства и важность жизни, а также возможность тратить больше средств на здравоохранение и образование, а меньше – на вооружения", – подчеркнул он.

Также в понедельник, выступая во французском городе Мец, Папа Римский заявил, что Европа должна быть готова поступиться некоторыми позициями ради достижения мира

"Нам нужно... проявлять мужество в переговорах и быть готовыми отказаться от некоторых позиций ради высшего блага мира", - подчеркнул понтифик.

Понтифик также повторил, что выступает против роста военных бюджетов Европы, которые в прошлом году увеличились больше со времен завершения холодной войны.

"Мы также должны опасаться иллюзии, что перевооружение есть ответ", - заявил Папа.

Когда закончится война

Ранее Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение мирного соглашения между Украиной и Россией до зимы. Комментируя это заявление, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отметил, что на это можно надеяться, однако следует "быть реалистами и готовиться к худшему варианту".

Тем временем аналитики ISW считают, что Владимир Путин нацелен на то, чтобы с помощью кампании дальних ударов принудить Украину к капитуляции до весны.

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