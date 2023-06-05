Соответствующим законопроектом планируется сбалансировать ставки акцизного налога и увеличить поступления в госбюджет.

Верховная Рада зарегистрировала законопроект №9348, которым предлагается увеличение акциза на бензин и дизтопливо до 175 евро за тысячу литров, на автогаз - 129,5 евро.

О соответствующей инициативе говорится на сайте Верховной Рады. Ее целью заявлена необходимость сбалансировать ставки акцизного налога и увеличить поступления в государственный бюджет.

"Этим проектом предлагается установить следующие ставки акцизного налога: для бензинов – 175 евро за 1000 литров, дизельного топлива – 175 евро за 1000 литров, для газа сжиженного – 129,5 евро за 1000 литров", - говорится в пояснительной записке к документу.

Видео дня

На сегодня акциз на бензины моторные, тяжелые дистилляты, биодизель и его смеси составляет 100 евро за 1000 литров, на сжиженный газ, бутан, изобутан – 52 евро.

Цены на топливо в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2022 года Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий возврат акцизов на топливо. При этом НДС остался на уровне 7%.

В мае этого года Кабинет Министров запретил импорт горючего неопределенного происхождения, чтобы таким образом перекрыть возможность попадания российских нефтепродуктов в Украине.

Отметим, что в течение мая средние розничные цены на дизтопливо снизились на 2,31 грн/л (5%), до 43,63 грн/л; на бензин марки А-95 - на 1,52 грн/л (3%), до 45,06 грн/л.

Вас также могут заинтересовать новости: