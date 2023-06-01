В большой сети KLO дизельное топливо за месяц сбросило 4,1 грн/л и сейчас стоит 41,89 грн/л.

В течение мая средние розничные цены на дизтопливо уменьшились на 2,31 грн/л (5%), до 43,63 грн/л, на бензин марки А-95 — на 1,52 грн/л (3%), до 45,06 грн / л.

Как свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95", на бензин А-95 с улучшенными показателями цена за месяц снизилась на 0,96 грн/л (2%), до 47,70 грн/л.

В частности на ОККО и WOG бензин А-95 подешевел до 46,99 грн/л (-2 грн/л), А-95+ — до 49,99 грн/л (-1,01 грн/л), ДТ-до 44,99 грн/л (-3 грн/л).

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На станциях сети "Укрнафты" топливо подешевело на 1-2, 5 грн/л: А-95 — до 43,00 грн/л, А-95+ — до 45 грн/л и дизтопливо — до 42,00 грн/л.

В сети KLO дизельное топливо за месяц сбросило 4,1 грн/л и сейчас стоит 41,89 грн/л. Бензины в этой сети подешевели на 2-2,2 грн/л. UPG снизила цену всех видов топлива в среднем на 0,6-2 грн/л.

Самое дешевое топливо на станциях столичной сети "Авантаж". Цена на бензин А-95 и дизтопливо установлена на уровне 40,50 грн/л.

Цены на топливо в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в течение недели с 19 по 26 мая топливо в среднем потеряло 2-11 копеек на литре. Тенденция к уменьшению цен на топливо держится, хоть и несколько ослабла.

Ранее эксперты сообщали, что российское топливо до сих пор попадает в Европу и Украину несмотря на санкции, которые ввел Евросоюз, по схеме реэкспорта через третьи страны.

9 мая 2023 года Кабинет Министров запретил импорт горючего неопределенного происхождения, чтобы таким образом перекрыть возможность попадания российских нефтепродуктов в Украину.

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