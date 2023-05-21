Каждому водителю нужно знать, почему нельзя заправляться до полного бака.

Практически все, у кого есть авто, в обязательном порядке заправляются топливом на заправках, конечно же, за исключением собственников электромобилей. Поэтому водителям обязательно надо быть в курсе о том, можно ли на заправке залить полный бак. Ответ на важный вопрос – узнайте в материале.

Почему нельзя наливать полный бак бензина – простое объяснение

На первый взгляд может казаться, что проще всегда заливать бак автомобиля топливом до полного, чтобы сэкономить время на визитах на заправки. Но на самом же деле вопрос, сколько можно залить в бензобак, имеет немного иной ответ. Сейчас в бензобаках автомобилей существует специальная вентиляционная система. И если полностью заправить бак, то ее работа нарушится.

В системе бака предусмотрено пару клапанов. Один из них препятствует разливу топлива после аварии, если автомобиль перевернулся. Другой клапан, находящийся возле патрубка для залива, отвечает за подачу воздуха в бак, чтобы там не было пониженного давления. В том случае, если машина заправлена до полного, функционирование вентиляции будет нарушено, и начнется вытекание топлива через трубки дренажа.

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Маловероятно, что вы это заметите, так как эти трубки расположены возле заднего крыла машины. Топливо будет попадать на ходовую и проводку автомобиля, а в салоне появится сильный и резкий аромат бензина. Кроме того, если не закрутить крышку бака плотно, то топливо будет выплескиваться из него.

Можно ли заправлять полный бак в жару – важно знать

В жаркую погоду не рекомендуется заливать бак под завязку или заниматься его дозаполнением после прекращения подачи топлива заправочным пистолетом. Ответ кроется в элементарной физике: во время нагревания бензин или дизельное топливо начинают расширяться и могут вытекать, если крышка топливной горловины неисправна или недостаточно плотно закручена.

Теперь, когда вы знаете, почему нельзя заправляться до полного бака, можете смело пользоваться автомобилем, не нарушая это простое правило.

Ранее мы писали, как правильно хранить бензин в канистре и сколько можно хранить топливо в баке машины.

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