Автогаз с российским следом в закупке на треть дешевле.

Запрет Кабинета министров на ввоз российского топлива в Украину спровоцирует повышение цен на автогаз на 15%, до 25 гривен за литр.

Такое мнение высказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

"Цены на автогаз вырастут примерно на 3-4 гривны за литр из-за введения постановления, когда все перейдут на легальный европейский автогаз, без примесей", - сказал он, уточнив что автогаз с российским следом в закупке на треть дешевле.

По его оценке, доля российского сжиженного газа в Украине может составлять до 50%. При этом Льоушкин считает, что цены на дизельное топливо и бензин в ближайшее время не изменятся, так как принятое правительством постановление не затрагивает источников их поставки.

Ведь основной источник поступления российского дизеля на отечественный рынок – это поставки через южные порты из таких стран, как Турция, Индия и Египет. Для того, чтобы "перекрыть" российское топливо нужно ограничить торговлю с этими странами, на что украинское правительство не пойдет.

Эксперт рассказал, что для россиян украинский топливный рынок всегда был "лакомым куском" поэтому они любой ценой ищут возможности поставок сюда горючего.

Кабмин запретил импорт горючего неопределенного происхождения

Как сообщал УНИАН, в мае Кабмин запретил поставки в Украину импортного горючего неопределенного происхождения, чтобы таким образом перекрыть возможность попадания российских нефтепродуктов в Украину.

Однако эксперты считают, что россияне все равно находят лазейки, чтобы просочиться на украинский рынок.

С 1 июля в Украине могут вернуться довоенные налоги на топливо, НДС увеличится с 7% до 20%. Эксперты предупреждают, что это приведет к существенно подорожанию бензина, дизтоплива и автогаза – на 15-20%. Соответствующие начнут расти цены и на товары и услуги.

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