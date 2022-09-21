Это решение поддержали 255 депутатов.

Верховная Рада сегодня на заседании поддержала во втором чтении и в целом законопроект 7668-д, который предусматривает возврат акцизов на горючее.

Как сообщил в своем Telegram первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, за соответствующее решение проголосовали 255 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Рада вернула акцизный налог на горючее. Соответствующий законопроект №7668-д был поддержан в целом", - отметил Железняк.

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Согласно тексту документа, возвращаются акцизы в размере: бензин - 100 евро за 1000 литров; дизель - 100 евро за 1000 литров; биотопливо - 100 евро за 1000 литров; газ - 52 евро за 1000 литров. При этом НДС остается на уровне 7%.

При этом сделана льгота для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0 евро за 1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны на период военного и чрезвычайного положения.

"Закон вступает в силу через день после опубликования, поэтому возврата акцизов надо ожидать в конце сентября. Все эти льготы действуют до конца военного положения, но не позднее 1 июля 2023 года", - отметил Железняк.

Как сообщал УНИАН, в марте парламент отменил налоговый акциз на топливо и снизил НДС до 7% с 20-ти. Это помогло потребителям и бизнесу в самые крутые шоковые времена покупать топливо по приемлемой цене.

30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №7668-д "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно ставок акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения", которым предусмотрен возврат акциза на топливо.

14 сентября профильный комитет парламента поддержал этот законопроект для рассмотрения во втором чтении.

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