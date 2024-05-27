В Украине резко подскочил импорт авто: названы страны-лидеры

Отмечается, что в десятку стран, откуда в Украину везут авто, вошла Мексика.

В Украину ввезли 86 тысяч легковых автомобилей за первый квартал текущего года. Общая стоимость авто составляет 1,1 миллиарда долларов, с которых государственный бюджет получил 11,1 миллиарда гривень.

По информации Государственной таможенной службы Украины, больше всего легковых автомобилей завезли из Германии - 17 100, США - 14 500 и Китая - 9100.

Кроме того, в пятерку вошли авто из Японии - 8900 автомобилей и Южной Кореи - 4400. Десятку лидеров же закрывают: Словакия – 4200 авто, Франция - 4100, Мексика - 4000, Великобритания - 3700 и Чехия – 3700.

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Стоит отметить, что за первый квартал 2023 года в Украину ввезли 52 тысячи автомобилей, что на 67% меньше, чем в I квартале 2024 года. При этом их заявленная стоимость превышала 705,8 миллионов долларов, что на 61% меньше. В то же время бюджет уплачено 7,4 миллиарда гривень, что на 49% меньше.

Рынок авто в Украине – главные новости

В первом квартале текущего года украинцы приобрели почти 14 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Наиболее популярными оказались Tesla Model 3, Tesla Model Y и Hyundai Kona.

Кроме того, в апреле украинцы приобрели более 5,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто возрастом до 5 лет.

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