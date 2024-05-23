Наибольшую долю в этом сегменте заняли бензиновые легковые автомобили.

В апреле граждане Украины приобрели более 5,3 тыс ввезенных из-за границы подержанных легковых авто возрастом до 5 лет. Об этом сообщает портал "Укравтопром".

Специалисты напоминают, что в течение прошлого месяца свою первую регистрацию в стране прошли 19,8 тыс легковых автомобилей с пробегом. Таким образом, доля машин возрастом до 5 лет составила 27% от общего количества.

Наибольшим спросом в этом сегменте пользовались бензиновые авто – их доля составила 40%. За ними следуют электромобили (39%) и дизельные авто (9%). Доля гибридных машин и авто с ГБО составила 8% и 4%, соответственно.

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Наиболее популярными моделями среди подержанных авто в возрасте до 5 лет оказались:

Tesla Model Y – 343 единицы;

Tesla Model 3 – 323 ед;

Mazda CX5 – 189 ед;

Nissan Rogue – 174 ед;

Hyundai Kona – 172 ед;

Volkswagen Tiguan – 165 ед;

Volkswagen Golf – 152 ед;

Audi E-Tron Sportback – 112 ед;

Nissan Leaf – 110 ед;

Volkswagen ID.4 – 102 ед.

Рынок подержанных авто – что интересного

Ранее сообщалось, что в течение первого квартала 2024 года украинцы приобрели почти 14 тыс ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Наиболее популярными в этом сегменте оказались Tesla Model 3, Tesla Model Y и Hyundai Kona.

Также напомним, что за прошлый год украинцы приобрели более 190 тыс подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа. Средний возраст машин, которые в 2023-м перешли на украинские номера, составил 10,3 года. Наибольшей популярностью в этом сегменте пользовались авто с бензиновыми двигателями. На втором месте оказались дизельные легковушки, на третьем – электромобили.

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