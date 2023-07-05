Во время рейса в поезде будут находиться двое работников военизированной охраны.

АО "Укрзализныця" усилило меры безопасности и возобновило сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, сейчас военизированная охрана работает в поездах №81 Киев - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец и № 712 Киев - Краматорск. По словам председателя правления УЗ Евгения Лященко, работники ведомственной охраны уже совершили 17 рейсов и присоединились к разрешению нескольких конфликтных ситуаций.

Это были мелкие конфликты, например, не пустили в поезд пассажира в нетрезвом состоянии. Он также отметил, что в ближайшее время в компании будут масштабировать проект с учетом результатов первой недели.

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Отмечается, что на протяжении рейса в поезде находятся двое работников военизированной охраны. Они осуществляют постоянный контроль за порядком и патрулируют вагоны. Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и проходят инструктаж перед каждым рейсом.

Чтобы вызвать работников военизированной охраны, следует обратиться к проводнику или начальнику поезда.

В компании также пояснили, что во время рейса работники ведомственной военизированной охраны имеют право осуществлять меры физического воздействия и использовать специальные средства, а также рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания. Также они могут задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы, проводить личный досмотр и досмотр вещей. Эти права предусмотрены "Положением о ведомственной военизированной охране акционерного общества "Укрзализныця", утвержденным постановлением Кабинета министров №7 от 11.01.1994 г.

Охрана пассажирских поездов

В августе 2020 года "Укрзализныця" запустила пилотный проект по внедрению военизированной охраны в поездах. Тогда десять пар пассажирских поездов сопровождала военизированная охрана для обеспечения безопасности пассажиров. Во время полномасштабного вторжения этот проект был приостановлен.

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