В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана

В конце августа десять пар пассажирских поездов АО "Укрзализныця" будет сопровождать военизированная охрана для обеспечения безопасности пассажиров.

В конце августа "Укрзализныця" запускает пилотный проект по внедрению военизированной охраны в поездах.

Об этом сообщает Суспильне.

Десять пар пассажирских поездов будет сопровождать военизированная охрана для обеспечения безопасности пассажиров. Военизированная охрана будет действовать совместно с поездной бригадой в случае нарушений пассажирами правил поведения.

"Мы (представители "Укрзализныци"- УНИАН) обращались в полицию с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа в течение долгого времени не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охрана, конечно же счет "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Также там отметили, на железной дороге уже есть такая охрана, однако она сопровождает грузовые поезда.

"Теперь будет сопровождать еще и пассажирские поезда. На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где конечно же частые случаи нападений", - сказали в "Укрзализныце".

Читайте также"Он безбилетник, что с нами будет?": избитая в вагоне УЗ рассказала о взятке проводников "за молчание"

Нападение в поезде «Мариуполь-Киев»: что известно

31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением «Мариуполь - Киев» пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

По словам потерпевшей Анастасии Луговой, мужчина без верхней одежды ворвался в ее купе около 03:00, в присутствии ее несовершеннолетнего сына начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу и пытался совершить действия сексуального характера. Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника. По прибытии поезда на станцию ​​железнодорожного вокзала «Киев-Пассажирский» мужчину задержали.

Злоумышленником оказался ранее трижды судимый за похищение, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

1 августа Соломенский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября без права выхода под залог.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора