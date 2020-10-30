Это первый случай в истории, когда "зеленые" модели превзошли дизельные автомобили, еще три года назад доминировавшие на рынке Европы.

Исследовательская компания JATO Dynamic опубликовала отчет по продажам автомобилей на рынке Европы, согласно которому в сентябре текущего года в 27 странах региона впервые было продано больше "электричек", чем "дизелей".

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Это первый случай в истории, когда "зеленые" модели превзошли один из типов топливных автомобилей, при этом еще три года назад именно дизельные версии доминировали на рынке Европы", - говорится в сообщении.

Справедливости ради отметим, что речь идет не только о чистых "батарейных" электромобилях (BEV), но и о любых электрифицированных версиях, включая подключаемые и другие гибриды (PHEV, HEV). Всего за сентябрь текущего года в Европе продали 1,3 миллиона автомобилей (на 1,2% больше, чем годом ранее), из которых 25% или 327,8 тысячи оказались электрическими. Интересно, что больше половины из них (173,800 или 13% рынка) оказались мягкими гибридами, а только 154 тысячи (12% рынка) - подключаемыми гибридами и электромобилями.

Самые продаваемые электромобили в Европе:

Tesla Model 3 - 15,702 штуки;

Renault ZOE - 11,023 штуки;

Volkswagen ID.3 - 7,897 штук;

Hyundai Kona - 6,055 штук;

KIA Niro - 4,911 штук.

Еще больше информации о европейском рынке автомобилей можно увидеть на инфографике:

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Автор: УНИАН