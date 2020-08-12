Hyundai представил отдельный электромобильный бренд IONIQ (видео)

В рамках нового бренда скоро выйдут три модели IONIQ 5/6/7 на основе концептов 45 и Prophecy.

Корейскому автопроизводителю Hyundai настолько понравилось наименование автомобиля IONIQ, что он решил превратить это обозначение в полноценный электромобильный бренд.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Интересно, что существующая одноименная модель не будет относиться к новому бренду, зато в ближайшие четыре года в рамках бренда выйдет сразу три новых электромобиля", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что термин IONIQ был образован в результате слияния слов "ion"("ион") и "unique" ("уникальный"), впервые его использовали в 2016 году в качестве названия нового гибрида/электромобиля. Электромобили в рамках нового бренда будут выходить с цифровыми обозначениями, при этом четные номера будут использоваться для седанов, нечетные - для кроссоверов.

Отмечается, что первой моделью бренда IONIQ станет среднеразмерный кроссовер IONIQ 5, который будет представлен в начале 2021 года. В основу этого электромобиля лег ретро-концепт "45", анонсированный на Франкфуртском автосалоне 2019 года. В следующем году на рынок выйдет седан IONIQ 6, построенный на базе еще одного ретро-концепта Hyundai Prophecy. В 2022 году будет представлен крупный кроссовер IONIQ 7, выполненный в той же стилистике, что и Prophecy.

"Дизайн всех электромобилей IONIQ будет построен на единой концепции "Ценность вне времени" (Timeless Value), то есть в качестве вдохновения будут использоваться ретро-мотивы в футуристической обработке, так как речь идет об "автомобилях будущего". Все электромобили бренда будут основаны на базе единой модульной платформы E-GMP", - подчеркивает издание.

Напомним, что ранее концерн Hyundai Motor Group объявил о планах в рамках "Стратегии 2025" продать 1 миллион электромобилей на аккумуляторных батареях к 2025 году и стать одним из лидеров мирового рынка электромобилей с долей 10%. Пока компания может похвастать отметкой в 100 тысяч проданных электрокроссоверов Hyundai Kona Electric.

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