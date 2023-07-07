Изменения в приложении должны улучшить путешествия украинцев.

"Укрзализныця" обновила свое приложение и отныне украинцы во время путешествия смогут выбирать более оптимальные варианты пересадок, а также менять свое место прямо в пути.

Как сообщает перевозчик, на пересадку между поездами будут давать не менее 20 минут, чтобы пассажиры имели время сориентироваться на станции.

Максимальное время в пути будет равно 36 часам. А пересадки, которые потребуют большего времени в пути, не будут предлагаться пассажирам.

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В УЗ объяснили, что при выборе этой опции пересадки, пассажир покупает два билета на разные части маршрута.

"При этом, такая поездка, к сожалению, будет стоить дороже, чем прямой билет: система на основе тарифной политики определяет поездки от начальной до конечной точек маршрута как самые дешевые, а поездки между промежуточными точками маршрута - как более дорогие", - добавили в УЗ.

В "Укрзализныце" пообещали в перспективе инициировать изменения регулируемой тарифной политики, чтобы при покупке таких комплексных билетов к ним применялись другие коэффициенты, которые позволят уравнять стоимость прямого билета и билета с пересадкой в пределах одного поезда.

Кроме того, в приложении добавили возможность пассажирам пересесть внутри одного и того же поезда. То есть, если в поезде нет одного свободного места на протяжении всего маршрута система предложит пассажиру во время поездки пересесть на другое место, которое освободит пассажир, выходящий раньше. В таком случае пассажиру придет два билета на один и тот же поезд.

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Как сообщал УНИАН, за первое полугодие этого года пассажиры 4 тыс. 880 раз обращались в контактный центр "Укрзализныци" с просьбами найти утерянные вещи. Чаще всего пассажиры в поездах забывали кошельки, телефоны, зарядные устройства, ноутбуки, документы, часы, украшения всех цветов и размеров, ключи.

В компании также отметили самые интересные случаи - забытые номерные знаки для автомобиля, церковная шапка, детский горшок, медицинский корсет, конная амуниция, капы для зубов, аппарат для выращивания семян и черный подрясник с пачкой чипсов со сметаной и зеленью.

Кроме того, 7 июля стало известно, что "Укрзализныця" с 11 июля продолжит маршрут поезда №101/102 Херсон-Киев до Славянска. В обратном направлении через Полтаву поезд выполнит свой первый рейс по новому графику с 12 июля. Из Киева поезд будет отправляться по нечетным числам в 20:42 и прибывать в Славянск в 06:48. Из Славянска поезд будет отправляться по четным числам в 09:45 прибытием в столицу в 20:30.

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