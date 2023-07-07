Из Киева поезд будет отправляться по нечетным числам в 20:42 и прибывать в Славянск в 06:48.

"Укрзализныця" с 11 июля продолжит маршрут поезда №101/102 Херсон — Киев до Славянска. Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, в обратном направлении через Полтаву поезд выполнит свой первый рейс по новому графику с 12 июля.

Отмечается, что из Киева поезд будет отправляться по нечетным числам в 20:42 и прибывать в Славянск в 06:48. Из Славянска поезд будет отправляться по четным числам в 09:45 прибытием в столицу в 20:30.

Также "Донецкая железная дорога" организует специальный пригородный электропоезд между Славянском и Краматорском, подстроенный по времени к прибытию и отправке киево-херсонского рейса.

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Таким образом, в дополнение к черезденному сообщению со столицей, пассажиры из Донецкой области получат новые сообщения: Корсунь; Смела; Долинская; Николаев. А для пассажиров из Херсонщины: Гребенка; Лубны; Миргород; Полтава-Киевская; Красноград; Лозовая.

В пресс-службе также напомнили, что сейчас на Донетчину курсируют следующие поезда: №712 Киев — Краматорск; №192 Одесса — Краматорск; №104 Львов — Краматорск.

Билеты можно приобрести в приложении, чат-ботах, на сайте и в кассах "Укрзализныци".

Работа Укрзализныци - последние новости

Как сообщал УНИАН, с 30 июня 2023 года "Укрзализныця" усилила меры безопасности и возобновила сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов. По словам председателя правления УЗ Евгения Лященко, работники ведомственной охраны уже совершили 17 рейсов и присоединились к решению нескольких конфликтных ситуаций.

Также в июле стало известно, что пассажиры украинской железной дороги забывают в поездах. Так, за первое полугодие этого года пассажиры 4880 раз обращались в контактный центр "Укрзализныци" с просьбами найти утерянные вещи.

Чаще всего пассажиры забывают в поездах кошельки, телефоны, зарядные устройства, ноутбуки, документы, часы, украшения всех цветов и размеров, ключи.

В компании отметили, что "самые любимые" случаи – это забытые номерные знаки для автомобиля, церковная шапка, детский горшок, медицинский корсет, конная амуниция, капы для зубов, аппарат для выращивания семян и черный подрясник с пачкой чипсов со сметаной и зеленью.

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