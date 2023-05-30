Согласно действующему законодательству сейчас пассажиры "Укрзализныци" не могут купить постель в вагоне, если поезд не задерживается или не произошла семейная трагедия.

На сайте Кабинета министров Украины зарегистрировали петицию, чтобы наконец разрешили покупать всем пассажирам постель в поездах "Укрзализныци", так как такой запрет вызывает много неудобств.

Об этом свидетельствует опубликованная информация на сайте петиций в Кабмин. В описании петиции корреспондент УНИАН Богдан Слуцкий, который является автором обращения, призывает изменить правила продажи постели в вагоне, так как ее покупка ограничена некоторыми абсурдными причинами. А именно пассажирам разрешено покупать постель в вагоне только в случаях семейной трагедии, или когда поезд существенно опаздывает.

"Тем самым, все остальные, кому необходимо сменить постель из-за непредвиденных обстоятельств: случайно пролитый кофе, детское недомогание, неожиданно разлитое содержимое бутылки с водой - это лишь несколько примеров ситуаций, которые могут произойти с кем-либо из нас. остаются без возможности это сделать", - говорится в тексте петиции.

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Автор отмечает, что это является несправедливым и неприемлемым ограничением, подчеркивая, что поезда являются публичным пространством и все пассажиры имеют право на комфортное путешествие, а отказ в возможности покупать постель в вагоне является нарушением этого права.

"Решение этой проблемы не требует значительных затрат, но может ощутимо улучшить опыт путешествия на поездах", - сообщается в петиции.

Продажа постельного белья в вагонах

В соответствии с действующим законодательством сейчас пассажиры "Укрзализныци" не могут купить постель в вагоне (если не приобрели ее при покупке билета), если поезд не задерживается или не произошла семейная трагедия. При этом пассажиры не имеют права пользоваться подушкой и матрасом, если не купили комплект постельного белья или не взяли свое из дома.

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