Поезд будет отправляться под песню "Заповіт" украинского певца YARMAK.

Поезд №1/2 "Харьков - Ворохта" стал флагманским и получил название "Единство". Об этом сообщает Укрзализныця.

Поезд будет отправляться под песню "Завещание" украинского рэп-исполнителя и военнослужащего YARMAK.

В составе поезда - купейные вагоны, которые прошли капитальный ремонт. Они оснащены вакуумными туалетами, кондиционерами и розетками в купе. Специалисты привели к современным стандартам уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы.

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Укрзализныця напомнила, что поезд №1/2 "Харьков - Ворохта" отправляется из Харькова через день в 18:45 и прибывает в Ворохту в 13:59. Из Ворохты поезд отправляется через день в 16:31 и прибывает в Харьков в 11:27.

Отметим, что "Единство" стал восьмым флагманским поездом Укрзализныци.

На сегодня курсируют также поезда:

- "Лесь Курбас" (№15/16 "Харьков - Ясиня");

- "Сковорода" (№17/18 "Харьков - Ужгород");

- "Сичеслав" (№79/80 "Днепр - Львов");

- "Леополис" (№91/92 "Киев - Львов");

- "Черноморец" (№105/106 Киев - Одесса);

- "Буковина" (№7/8 "Киев - Черновцы");

- "Гуцульщина" (№95/96 "Киев - Рахов").

Укрзализныця: последние новости

Ранее УНИАН сообщил, что впоследствии начнет курсировать новый поезд №815/816 "Коломыя - Луцк - Коломыя". Он будет соединять Прикарпатье, Галичину и Волынь. Поезд будет отправляться в направлении Луцка каждые четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

А еще ранее стало известно о назначении дополнительного поезда в Трускавец. Поезд "Киев - Трускавец - Киев" курсирует в пиковые весенние дни. На пути следования есть остановки в Дрогобыче и Львове.

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