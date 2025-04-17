Билеты уже можно приобрести.

"Укрзализныця" назначила традиционный дополнительный поезд №159/160 Киев – Трускавец – Киев. Он будет курсировать в пиковые дни весны.

Пресс-служба украинской железнодорожной дороги сообщила, что поезд будет отправляться из Киева 25, 26, 27 апреля и 2, 3, 4 мая в 10:16. В Трускавец он прибудет в 19:37.

При этом из Трускавца поезд будет отправляться 25, 26, 27 апреля и 2, 3, 4 мая 2025 года в 09:03. В Киев он прибудет в 19:11.

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На пути следования запланированы две остановки - во Львове и Дрогобыче.

Билеты на этот поезд уже можно приобрести в приложении и сайте "Укрзализныци", а также в железнодорожных кассах.

Дополнительные рейсы "Укрзализныци" к Пасхе

На период пасхальных праздников УЗ назначила дополнительный быстрый фирменный поезд сообщением Киев - Одесса - Киев. Он будет курсировать 18 и 21 апреля.

Также "Укрзализныця" назначила к Пасхальным праздникам дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756 Киев - Луцк - Киев. Отмечается, что промежуточные остановки предусмотрены на станциях Фастов, Бердичев, Полонное, Шепетовка, Славута, Кривин, Здолбунов, Ровно, Киверцы.

Кроме того, назначен дополнительный скорый поезд №220/219 Киев - Днепр - Киев. Он отправится из столицы 18 и 21 апреля в 13:44 и уже в 21:00 прибудет в Днепр. В обратном направлении из города на Днепре - отправление в 08:15, прибытие в Киев - 16:17.

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