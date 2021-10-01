"Укрзализныця" запустила продаж билетов на все поезда дальнего следования через Viber и Telegram. Купить билет можно через чат-боты.
Об этом сообщается на Telegram-канале компании.
Сообщается, что с 1 октября пассажирам стали доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах, через чат-боты в Viber и Telegram.
В чат-боте есть функции:
- продажи и возврата билетов;
- заказ питания;
- расписания движения;
- информирование о прибытии, опоздание поезда, номер пути;
- онлайн-табло.
Кроме того, отныне у пассажиров есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника, а также оставить обратную связь в специальной форме.
Ранее, как писал УНИАН, "Укрзализныця" сообщила о ежемесячном поступлении 3 тыс. дополнительных билетов после уменьшения количества мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников.