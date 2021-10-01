Кроме того, отныне у пассажиров есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника.

"Укрзализныця" запустила продаж билетов на все поезда дальнего следования через Viber и Telegram. Купить билет можно через чат-боты.

Об этом сообщается на Telegram-канале компании.

Сообщается, что с 1 октября пассажирам стали доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах, через чат-боты в Viber и Telegram.

В чат-боте есть функции:

продажи и возврата билетов;

заказ питания;

расписания движения;

информирование о прибытии, опоздание поезда, номер пути;

онлайн-табло.

Кроме того, отныне у пассажиров есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника, а также оставить обратную связь в специальной форме.

Ранее, как писал УНИАН, "Укрзализныця" сообщила о ежемесячном поступлении 3 тыс. дополнительных билетов после уменьшения количества мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников.

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Автор: Виктория Гордиенко