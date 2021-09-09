Это стало возможным после уменьшения количества мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников.

"Укрзализныця" сообщила о ежемесячном поступлении 3 тыс. дополнительных билетов после уменьшения количества мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця" уменьшила количество мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников. Благодаря этому в продажу ежемесячно будет поступать 3 тыс. дополнительных билетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из поездов бронирование вообще отменено -забронированные места не использовались. В девяти поездах количество забронированных мест уменьшили наполовину, а в трех -на четверть.

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Руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский назвал поезда, на которые появятся дополнительные билеты.

"Почти 3000 билетов -это небольшой процент по сравнению с тем количеством, которое "Укрзализныця" ежемесячно продает, но пассажиры рейсов № 738 Киев - Запорожье, № 7/8 Киев - Черновцы, № 82 Новоалексеевка - Харьков и еще десяти - точно почувствуют эти изменения", - написал он.

В УЗ сообщили, что ранее места, которые оставались для рабочих поездок и не были приобретены, попадали в свободную продажу перед отправлением поезда.

"Однако нередко пассажиры не успевали их покупать, соответственно, железная дорога теряла прибыль", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, недавно "Укрзализныця" запустила дополнительный электропоезд из Нежина в Киев и в обратном направлении. Новый электропоезд состоит из 8 вагонов и будет курсировать в будние дни.

Автор: Павел Степанец