Злоумышленники "прикрывались" поддельными документами, отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в акционерном обществе "Укрзализныця" – злоумышленники присваивали средства, предназначенные для ремонта локомотивов поездов.

В "УЗ" наживались на "очень качественном" оборудовании, из-за которого, в частности, горело электрооборудование поездов, говорится на сайте спецслужбы.

Правоохранители отметили, что из-за действий злоумышленников Украина понесла миллионные убытки.

Читайте также"Опасные для нацбезопасности процессы": СНБО поручил Кабмину провести проверку "Укрзализныци"По данным следствия, через посредничество коммерческих структур поставляли детали иностранного производства низкого качества.

Изготовленные на их основе электротехнические компоненты злоумышленники выдавали за собственную высокотехнологичную продукцию.

"Высокое качество" такого оборудования удостоверяли поддельными документами и сертификатами качества.

"Укрзализныця" эти компоненты массово устанавливала на тяговый подвижной состав. Впоследствии во время эксплуатации это вызывало систематические чрезвычайные ситуации, возгорание электрооборудования поездов.

По предварительным оценкам следствия, такие действия должностных лиц нанесли ущерб государству на сумму 1,7 млн грн.

В СБУ добавили, что это лишь часть средств, которые злоумышленники надеялись "освоить" в соответствии с подписанным договором.

"Разоблачение правоохранителями этой коррупционной схемы позволило предупредить перечисление очередного транша бюджетных средств за компоненты сомнительного качества еще на сумму более 1,1 млн грн", – подчеркнули в спецслужбе.

В настоящее время бывшему руководителю предприятия-поставщика и нынешнему руководителю одного из подразделений "УЗ" сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сотрудники СБУ выяснили, что на "Укрзализныце" злоумышленники вносили в документы ложную информацию об объеме выполненных работ, и это позволило им присвоить около 2 млн грн.

Авторы: Инна Андалицкая, Екатерина Присяжнюк