Украинцы выбирают Автомобиль года в Украине 2025: голосование началось

Кроме главной номинации, голосование за которую является обязательным для зачисления голоса, в акции ежегодно определяются также победители дополнительных номинаций.

В рамках национальной акции "Автомобиль года в Украине" с 13 января 2025 года на сайте autoroku.ua стартовало голосование за звание "Автомобиль года 2025", которое продлится до 28 февраля 2025.

Именно общественное жюри будет выбирать 10 автомобилей-претендентов на звание "АвтоГода 2025", которое впоследствии протестирует Экспертное жюри акции на Тест-драйве финалистов. По суме баллов Общественного и Экспертного жюри в марте будет определен абсолютный победитель и победители дополнительных номинаций.

Кроме главной номинации, голосование за которую является обязательным для зачисления голоса, в акции ежегодно также определяются победители дополнительных номинаций. Учитывая количество полученных заявок от импортёров в 2025 году представлены такие дополнительные номинации:

Видео дня

Городской легковой автомобиль

Легковой автомобиль

Легковой автомобиль бизнес сегмента

Легковой автомобиль премиум сегмента

Городской кроссовер городской кроссовер

Кроссовер

Внедорожник/SUV внедорожник

Кроссовер/SUV премиум сегмента

Легковой электромобиль легковой электромобиль

Компактный электрокроссовер

Электрокроссовер/SUV

Гибридный автомобиль Гибридный автомобиль

Спортивный автомобиль

Пикап

Семейный вен

Автомобиль для коммерции

Дизайн

Соотношение цена/качество

В 2025 году также добавлены специальные номинации – Лидер голосования общественности и Лидер голосования экспертов.

Традиционно среди всех проголосовавших, еженедельно будут разыграны подарки – талоны на топливо. Также, по результату всего периода голосования, будут определены победители главных подарков от партнеров акции.

Генеральный партнер акции – TotalEnergies

Детали акции и официальные условия на https://autoroku.ua и на страницах социальных сетей:

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Об акции

Всеукраинскую акцию "Автомобиль года в Украине" было основано в 2001 году. Акция является наиболее авторитетным событием в автомобильной индустрии в представлении и выборе лучших автомобилей года. Цель акции – содействие развитию автомобильного рынка Украины путем популяризации новых моделей автомобилей среди общественности, эффективных методов работы автомобильных копаний и прозрачности конкуренции. Во время проведения акции составляется рейтинг новых автомобилей, которые дебютировали на рынке Украины, по комплексным характеристика, которые предоставляют потребителя надежное руководство по выбору не только лучших моделей в разных категориях, но и в других аспектах таких как дизайн, экологичность, ценовое соответствие и безопасность. Победители в главной и дополнительных номинациях определяются по результатам Экспертного жюри и Общественного жюри.

Организатор акции – ООО "АВТОМЕДИА АГЕНТСТВО", при участии Всеукраинской Ассоциации Автомобильных Импортеров и Дилеров (ВААИД), Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром" (УАП), Транспортной академии Украины (ТАУ), Федерации работодателей автомобильной отрасли Украины (ФРАУ), Общественной организации "Автомобильная федерация Украины" (ФАУ).