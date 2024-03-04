На сегодня дунайские порты обрабатывают около 3,3 млн т грузов в месяц.

Украина планирует расширить в новом году пропускные возможности дунайских портов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Наша цель расширить экспортную способность дунайского кластера с 33 миллионов тонн в 23-м году до 35-40 миллионов тонн", - заявил он во время ежегодной пресс-конференции для представителей СМИ.

В связи с этим планируют улучшить защиту портов. Это, в частности, касается зенитных установок Gepard и средств радиоэлектронной борьбы.

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Денис Шмыгаль отметил стремительное развитие дунайского портового кластера: по сравнению с 2021 годом грузооборот дунайских портов вырос на 600%. Сейчас их рассматривают, в том числе, как возможную альтернативу автотранспортным перевозкам.

Премьер добавил, что сейчас Украина активно сотрудничает с европейскими коллегами в вопросе открытия новых автомобильных пунктов пропуска. Это, в частности, обсуждают с Румынией, Венгрией и Польшей.

"Блокирование границы польскими аграриями по состоянию на сегодня абсолютно бессмысленно, потому что у нас 90% нашего экспорта идет морем, или через дунайские порты. Менее 5% движется автомобильными путями", - отметил Шмыгаль.

По его словам, одной из проблем польских фермеров является экспорт зерна и продовольствия из России и Беларуси. Его необходимо прекратить: как для Польши, так и для стран ЕС, в целом.

Проблемы с украинским экспортом

Напомним, ранее сообщалось, что в Евросоюзе работают над тем, как можно успокоить европейских фермеров, которые недовольны украинским зерном.

Украинский грузооборот через порты Дуная стал рекордным в 2023 году и составил более 29 миллионов тонн, что почти в шесть раз больше по сравнению с довоенным периодом.

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