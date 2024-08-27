Украинский железнодорожный гигант "Укрзализныця" сообщила о многочасовых задержках поездов из-за обстрелов энергетической инфраструктуры. В компании отметили, что энергетики всю ночь занимались устранением аварий.
В пресс-службе заявили, что уже восстановили движение на всех участках, впрочем, влияние на график еще будет ощущаться в течение дня.
Наибольшие задержки пока имеют такие поезда:
- 120 Дорогуск - Днепр задержка на 7 часов 46 минут;
- 64 Львов - Харьков - на 7:44;
- 6 Ясиня - Запорожье - на 5:24;
- 95 Киев - Рахов - на 5:23;
- 18 Ужгород - Харьков - на 5:06;
- 7 Киев - Черновцы - на 5:03.
В компании отметили, что ряд обратных рейсов - то есть с отправлением в течение дня - отправится с начальной станции позже минимум на час:
- 17 Харьков - Ужгород;
- 93 Харьков - Хелм;
- 120 Дорогуск - Днепр.
Точное время отправления будет объявлять диктор на вокзалах.
Украинская железная дорога - последние новости
В августе стало известно, что в "Укрзализныце" рассматривают тарифные изменения на пассажирские перевозки. В частности, после войны стоимость билетов может зависеть от популярности маршрутов и времени суток, то есть рассматривается возможность отпустить цены на билеты класса СВ, чтобы они регулировались рынком в зависимости от спроса.