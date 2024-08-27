В компании отметили, что также задержатся обратные рейсы.

Украинский железнодорожный гигант "Укрзализныця" сообщила о многочасовых задержках поездов из-за обстрелов энергетической инфраструктуры. В компании отметили, что энергетики всю ночь занимались устранением аварий.

В пресс-службе заявили, что уже восстановили движение на всех участках, впрочем, влияние на график еще будет ощущаться в течение дня.

Наибольшие задержки пока имеют такие поезда:

Видео дня

120 Дорогуск - Днепр задержка на 7 часов 46 минут;

64 Львов - Харьков - на 7:44;

6 Ясиня - Запорожье - на 5:24;

95 Киев - Рахов - на 5:23;

18 Ужгород - Харьков - на 5:06;

7 Киев - Черновцы - на 5:03.

В компании отметили, что ряд обратных рейсов - то есть с отправлением в течение дня - отправится с начальной станции позже минимум на час:

17 Харьков - Ужгород;

93 Харьков - Хелм;

120 Дорогуск - Днепр.

Точное время отправления будет объявлять диктор на вокзалах.

Украинская железная дорога - последние новости

В августе стало известно, что в "Укрзализныце" рассматривают тарифные изменения на пассажирские перевозки. В частности, после войны стоимость билетов может зависеть от популярности маршрутов и времени суток, то есть рассматривается возможность отпустить цены на билеты класса СВ, чтобы они регулировались рынком в зависимости от спроса.

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