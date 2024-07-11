Купить билеты уже можно в приложении УЗ, сайте, чат-боте и в кассах вокзалов.

Государственная "Укрзализныця" увеличивает количество дней курсирования дополнительных региональных поездов между Львовом, горами и Черновцами, сообщает в Telegram пресс-служба перевозчика.

Начиная с 12 июля региональный поезд №816/815 Коломыя – Львов по пятницам будет начинать свой маршрут из Черновцов вместо Коломыи. Отправление в 05:32, Коломыя – 06:44-06:54, Ивано-Франковск – 07:43-07:55, прибытие во Львов в 10:07.

Начиная с 15 июля:

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региональный поезд №816/815 Рахов – Львов будет курсировать еще и по понедельникам. Отправление из Рахова в 03:48, Ивано-Франковск – 07:50-07:55, прибытие во Львов в 10:07. Поезд будет проезжать через станции Ясиня, Лазещина, Ворохта, Татаров-Буковель, Яремче, Надворная и другие туристические города;

Львов будет курсировать еще и по понедельникам. Отправление из Рахова в 03:48, Ивано-Франковск 07:50-07:55, прибытие во Львов в 10:07. Поезд будет проезжать через станции Ясиня, Лазещина, Ворохта, Татаров-Буковель, Яремче, Надворная и другие туристические города; дополнительный региональный поезд №818/817 Львов – Черновцы будет курсировать по понедельникам. Отправление из Львова в 15:22, Ивано-Франковск – 17:34-17:42, Коломыя – 18:35-18:37, Черновцы – 19:53.

В УЗ также обратили внимание, что из-за корректировки расписания движения, 12 июля пригородный поезд №6438 Ивано-Франковск – Коломыя отправится с начальной станции в 05:27 вместо 05:55.

Посмотреть подробное расписание движения и приобрести билеты уже можно в приложении УЗ, обновленном сайте, чат-боте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" – последние новости

Ранее сообщалось, что из-за жары металлические рельсы могут нагреваться до температуры более 50°С. Это может вызвать деформацию путей и серьезную опасность для движения поездов.

3 июля УЗ изменила время открытия онлайн-продаж на международные поезда, чтобы стабилизировать перегруженное приложение. Открытие продаж на все внутренние рейсы останется неизменным.

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