Ударной волной повреждены тамбуры 11 вагона поезда №102 Херсон - Киев, все пассажиры целы.

Из-за обесточивания Херсону после обстрела российских оккупантов железнодорожный вокзал переходит на резервное питание. Об этом сообщили в "Укрзализныци".

"Херсон все утро под обстрелом, временно обесточен весь город, вокзал переходит на резервное питание", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ударной волной повреждены тамбуры 11 вагона поезда №102 Херсон - Киев, все пассажиры целы.

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"Недосчитались нескольких окон, но это мы починим. Поезд уже выехал из зоны обстрела и продолжает движение по графику", - заявили в пресс-центре.

Обстрел Херсона - новости

Как сообщал УНИАН, ранее власти Херсона сообщили о мощном взрыве в городе, из-за чего частично исчезло электричество и вода.

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко проинформировал, что россиян нанесли авиаудары по территории возле объекта критической инфраструктуры в Херсоне.

Обстрелы Херсона и области российскими оккупантами происходят ежедневно. В частности, 13 октября 2023 года на Правобережной Херсонщине из-за ударов оккупантов погибли два человека, еще 6 получили ранения, среди них - ребенок. Были разрушены десятки жилых домов, больница и другие социальные объекты. Противник совершил 100 обстрелов, выпустив 553 снаряда из различного вооружения. В частности, по Херсону враг выпустил 49 снарядов.

За сутки до этого, 11 октября, противник совершил 98 обстрелов региона, выпустив 500 снарядов из различного вида оружия. Тогда российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, здание учебного заведения в Бериславском районе, территорию кладбища в Херсонском районе. В тот день из-за российской агрессии на Херсонщине получили ранения четыре человека.

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