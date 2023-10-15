По предварительным сведениям, противники запустили управляемые авиабомбы в район объекта критической инфраструктуры.

Власти Херсона сообщили о мощном взрыве в городе, из-за чего частично пропало электричество и вода.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. "В Херсоне прогремел мощный взрыв! Сразу после этого в некоторых районах города пропало электричество, есть перебои с водой", - отметил он.

Мрочко добавил, что информация по взрыву уточняется. Через несколько минут он сообщил, что россиян нанесли авиаудары по территории возле объекта критической инфраструктуры в Херсоне.

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"Около часа назад с разницей в 30 минут военными РФ с СУ-34 был нанесен авиаудар, предварительно 2 КАБ, в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне", - написал он.

Ситуация на Херсонщине - что надо знать

Обстрелы Херсона и области российскими оккупантами происходят ежедневно. В частности, 13 октября 2023 года на правобережной Херсонщине из-за ударов оккупантов погибли два человека, еще 6 получили ранения, среди них - ребенок. Были разрушены десятки жилых домов, больница и другие социальные объекты.

По данным главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, за сутки противник совершил 100 обстрелов, выпустив 553 снаряда из различного вооружения. В частности, по Херсону враг запустил 49 снарядов.

За сутки до этого, 11 октября, противник совершил 98 обстрелов региона, выпустив 500 снарядов из различного вида оружия. Тогда российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, здание учебного заведения в Бериславском районе, территорию кладбища в Херсонском районе. В тот день из-за российской агрессии на Херсонщине получили ранения четыре человека.

Перед тем российские военные сбросили взрывчатку на поминальную процессию на окраине Херсона. В частности, враг с дрона атаковал похороны на кладбище, попав в ритуальный транспорт. Несколько человек получили ранения, один человек был в тяжелом состоянии.

Вчера оккупанты дважды били по Бериславскому району Херсонщины, в результате чего есть погибшие.

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