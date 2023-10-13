Среди пострадавших - ребенок. Разрушены десятки жилых домов, больница и другие социальные объекты.

На правобережной части Херсонской области из-за ударов оккупантов погибли два человека, еще 6 получили ранения, среди них – ребенок.

По данным главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 100 обстрелов, выпустив 553 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, СПГ, авиации и БПЛА. В частности, по Херсону враг выпустил 49 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания учебных заведений в Херсоне и Херсонском районе, медицинское учреждение и завод в Херсоне, предприятие в Бериславском районе. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения, из них - 1 ребено"", - рассказал чиновник.

Например, враг "демилитаризовал" здание, которое было законсервировано – ударил по детской больнице. По словам Прокудина, к счастью, 12 октября там не проводился прием пациентов, поэтому обошлось без жертв. Однако помещение имеет значительные разрушения. Как выглядит в результате обстрела это медицинское учреждение, чиновник показал на видео.

Также, по его данным, оккупанты обстреляли Чернобаевку. Под удар попал жилой сектор - погиб 70-летний мужчина.

Как уточнили в ОВА, в результате этих и предыдущих "прилетов" в населенном пункте повреждены десятки домов, частично отсутствует свет.

Также армия РФ под вечер ударила по селу Никольское - травмы получил мужчина, 1948 года рождения.

По данным Херсонской ОВА, за предыдущие сутки, 11 октября, противник совершил 98 обстрелов региона, выпустив 500 снарядов из различного вида оружия. Тогда российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, здание учебного заведения в Бериславском районе, территорию кладбища в Херсонском районе. В тот день из-за российской агрессии на Херсонщине получили ранения четыре человека.

Трагедия на Херсонщине

Напомним, недавно российские военные - сбросили взрывчатку на поминальную процессию на окраине Херсона. В частности, враг с дрона атаковал похороны на кладбище, попав в ритуальный транспорт. Несколько человек получили ранения, один человек был в тяжелом состоянии.

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