Работы на месте обстрела завершены.

В Херсоне из-под завалов дома, поврежденного в результате обстрела российских оккупантов, достали тело человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. "По поручению военной администрации, силами ГСЧС проведен разбор конструкции дома на Вазова, 5, поврежденного в результате обстрелов россиян. К сожалению, на месте обнаружено тело человека!"- написал он.

Мрочко добавил, что сейчас работы по разбору и поиску завершены.

Обстрелы Херсона - последние новости

Как известно, после деоккупации Херсона российские захватчики систематически наносили удары по городу. После подрыва Каховской ГЭС они продолжили обстрелы, атакуя людей, пытающихся эвакуироваться

8 июня захватчики нанесли удары по прибрежным территориям и центральной части города. В Министерстве внутренних дел тогда сообщили, что из-за обстрела Херсонщины пострадали девять человек - шестеро гражданских, полицейский и двое спасателей.

Сегодня российские оккупанты атаковали лодку с эвакуировавшимися гражданскими с оккупированного левого берега области. По последним данным, погибли три человека, еще десять получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: