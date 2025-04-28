Новый поезд будет отправляться в направлении Луцка каждый четверг, каждую пятницу, субботу и воскресенье.

С шестого мая начнет курсировать региональный поезд №815/816 "Коломыя - Луцк - Коломыя", который будет сочетать дневным рейсом Прикарпатье, Галичину и Волынь. Об этом сообщает Укрзализныця.

"Поезд будет курсировать через Ивано-Франковск и Львов в Луцк, открывая удобное прямое сообщение между тремя областными центрами", - говорят в государственном акционерном обществе.

Поезд будет отправляться в направлении Луцка по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Он будет отправляться из Коломыи в 06:55 и прибывать в Луцк в 14:20.

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В направлении Коломыи поезд также будет отправляться в 4-м, 5-м, 6-м и 7-м днях недели. Он будет отправляться из Луцка в 15:17 и прибывать в Коломыю в 22:35.

В понедельник, вторник и среду поезд №815/816 будет курсировать по маршруту "Коломыя - Львов - Коломыя". Это должно обеспечить ежедневное утреннее и вечернее сообщение "Ивано-Франковск - Львов - Ивано-Франковск".

В Укрзализныце добавляют, что на маршруте будет курсировать рельсовый автобус PESA 620M, который может похвастаться, в частности, кондиционированием воздуха и беспроводными зарядками для гаджетов.

Билеты можно будет приобрести с 27 апреля. Они будут доступны в кассах вокзалов, мобильном приложении Укрзализныци и на сайте booking.uz.gov.ua.

Укрзализныця - последние новости

Ранее УНИАН сообщил, что в "Укрзализныце" назначили традиционный дополнительный поезд в Трускавец, который должен курсировать в пиковые дни весны. На его пути есть две остановки - во Львове и Дрогобыче.

А еще ранее стало известно, что "Укрзализныця" открывает продажу билетов на транзитные поезда в Чоп, который является самым западным городом Украины и лежит на стыке границ Венгрии, Словакии и нашей страны.

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