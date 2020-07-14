На Днепропетровщине закрыли понтонную переправу, установленную рядом с разрушенным мостом

В течение недели военные проведут на переправе ремонт.

На Днепропетровщине с сегодняшнего дня и до 21 июля закрыли понтонную переправу, установленную рядом с разрушенным 20 мая мостом через реку Чертомлык возле села Алексеевка Никопольского района.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Читайте такжеНа Днепропетровщине рядом с разрушенным мостом установят понтонную переправу (фото, видео)

"В период с 14 по 21 июля 2020 года специалистами воинской части А 3955 будет перекрыто движение через понтонно-мостовую переправу в селе Алексеевка. Эта понтонно-мостовая переправа не предназначена для непрерывного движения большого количества тяжеловесного транспорта, а обычно используется для временного движения гусеничной военной техники.

С целью поддержания понтонно-мостовой переправы в надлежащем состоянии и обеспечения дальнейшей безаварийной эксплуатации возникает необходимость провести ее техническое обслуживание с выполнением работ по текущему ремонту с ее разборкой и проверкой всех деталей», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, начиная с момента открытия 4 июня, через понтонный мост проехали 75 тыс. автомобилей, в том числе и тяжеловесных.

Для водителей обнародована схема объезда переправы.

Как сообщал УНИАН, 20 мая в Никопольском районе возле села Алексеевка обрушился мост через реку Чертомлык во время движения по нему фуры, загруженной металлическими трубами весом около 20 тонн. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте разрушенного моста будет построен новый. Сейчас разрабатывается проект.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram