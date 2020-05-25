Сегодня Киев и Харьков возобновили работу метро: что стоит знать о новых правилах (фото, видео)

В Днепре региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня будет решать, стоит ли запускать метрополитен в городе.

С 25 мая правительство разрешило работу метрополитена. В Харькове и Киеве двери подземки уже открылись в 5.30 утра. Но в условиях пандемии коронавируса пассажиров без защитных масок или респираторов в метро не допустят, заявили в администрации предприятий.

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УНИАН выяснил, какие еще новые правила ожидают пассажиров самого популярного транспорта.

Киев

Пока Киев был на карантине, столичное метро отказалось от жетонов – их больше не будут продавать. Использовать остатки можно в течение месяца.

Чтобы проехать в метро, нужно иметь

одну из электронных карт,

qr-билет,

или же оплачивать поездку через терминал.

Также в Киеве проводили плановые работы: на нескольких станциях устроены тактильные полосы, навигация, а для маломобильных пассажиров поставили звонки и расширят одни двери. Также начали обустраивать подземку к условиям карантина: расчертили отметки для соблюдения дистанции на платформах, начали дезинфицировать поезда.

Правила защиты для пассажиров:

Температуру на входе не будут измерять, но за наличием масок и перчаток будет следить полиция.

Соблюдение дистанции – остается на совести пассажиров, ведь дополнительные вагоны прицепить не могут – платформа рассчитана только на 5, а 6-й остается в тоннеле.

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Однако привычного полуторамиллионного нашествия пассажиров в метро пока не ожидают. Толп думают избежать, ведь расписание движения будет докарантинным. Однако, если не получится, то, по словам Натальи Макогон, практика ограничения пассажиропотока на станции существует – из трех дверей пассажиров пускают только в одни.

Как сообщал УНИАН, 23 мая в КГГА заявили, что эпидситуация в столице соответствует введенным правительством критериям для ослабления карантина, и город переходит ко второму этапу смягчения ограничительных мер.

Харьков

В Харькове для открытия подземки приобрели много дезинфицирующих растворов, отработали ночную дезинфекцию вагонов и наладили пропускную систему для соблюдения социальной дистанции.

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"Будет проводиться скрининг. Количество людей будет регулироваться, потому что места для сидения есть. Их необходимо будет наполнять таким образом, чтобы не допускать скоплений", – подчеркнул председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, пишет 24 канал.

В метро разместят объявление относительно обязательного ношения средств индивидуальной защиты, работники подземки будут предупреждать об этом устно.

Днепр

В Днепре решение об открытии метро региональная комиссия ТЭБ и ЧС примет только сегодня, 25 мая. Пока там двери подземки остаются закрытыми для пассажиров.

Однако, как сообщалось ранее, в Днепре решили прицепить дополнительные вагоны метро. Вместо привычных 3-х, 5 – чтобы обеспечить дистанцию между пассажирами. В городе признают, что метро можно было бы и не закрывать. Пассажиропоток на единственной ветке в 6 станций – не значительный – примерно 10 тысяч пассажиров за сутки.

"Пассажиров будут пускать только в средствах защиты – маски и респираторы. Будут установлены антисептики для рук. Дезинфекцию поручней будут проводить раз в 3 часа", – рассказал заместитель техдиректора Днепровского метрополитена Александр Онофрийчук.

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За время простоя в Днепровском метро провели технический осмотр, отремонтировали весь подвижной состав, на некоторых станциях починили эскалаторы. Поэтому подземка готова в любой момент возобновить свою работу.

Чтобы метро окончательно вернулось в жизнь украинцев, руководство подземки просит пока что не использовать его без крайней необходимости.

Как сообщал УНИАН, в рамках карантина с 17 марта в Киеве, Харькове и Днепре было закрыто метрополитены.

14 мая Степанов отметил, что не видит проблемы с открытием метро в Киеве с 25 мая при условии соблюдения всех необходимых критериев.

20 мая Кабинет министров принял решение о введении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня, а с 25 мая разрешил восстановить работу метрополитенов в Украине.

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