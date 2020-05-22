Стали известны дата и время начала работы метро в Харькове (видео)

В общественном транспорте власти призывают соблюдать санитарные нормы.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес анонсировал возобновление работы метро.

Об этом он написал в Facebook.

"В связи с ослаблением карантина и на основании Постановления Кабинета министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу 25 мая в 5:30 утра", - сообщил он.

Кернес напомнил, что карантин не отменен, а ослаблен, потому в общественном транспорте следует соблюдать санитарные нормы.

Как сообщал УНИАН, пока неизвестно, возобновится ли работа киевского метро 25 мая. Столичные власти сейчас ожидают на соответствующее разрешение от Кабмина. При этом известно, что в столичной подземке не будут мерить температуру и ограничивать количество пассажиров.