По сравнению с февралем 2023 года регистрации новых коммерческих авто увеличились на 41%.

В течение февраля на украинском рынке было реализовано 1025 новых коммерческих автомобилей, что на 31% больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с февралем 2023 года регистрации новых коммерческих авто увеличились на 41%, сообщает "Укравтопром",

Среди брнедов лидеров продаж в прошлом месяце: Renault – 303 авто, Scania – 68 авто, Mercedes-Benz – 56 авто, Citroen – 54 авто, MAN – 54 авто.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили более 1,8 тыс. новых машин, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Украинский рынок авто

В феврале в Украине было зарегистрировано почти 5,7 тысяч новых легковых автомобилей, что относительно показателей прошлого года больше более чем на 50%. При этом первой по популярности маркой на рынке в очередной раз стала Toyota.

Среди ключевых трендов нынешнего украинского авторынка является растущий спрос на китайские авто. В январе в Украине было зарегистрировано более 1,3 тыс легковушек из КНР. По сравнению с январем прошлого года этот показатель увеличился почти вдвое.

В рейтинге наиболее популярных в прошлом месяце легковых авто первое место, как и в 2023 году, занял Renault Duster.

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