Первой по популярности маркой на февральском рынке новых авто в Украине в очередной раз стала Toyota.

В феврале украинцы приобрели почти 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. Относительно показателей прошлого года рынок увеличился на 51%. От февральского показателя довоенного 2021 года реализация новых авто отстает лишь на 11%, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто, что на 70% больше, чем в прошлом году. Второе место заняла Renault – 706 авто (+64%). На третьем месте Volkswagen – 472 авто (+53%). Также в ТОП-5 февраля попали: Skoda – 452 авто (+38%) и Peugeot – 348 авто (+364%).

Бестселлером февраля на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 603 регистрации.

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Всего с начала года отечественный автопарк пополнили более 10 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше чем за аналогичный период 2023 года.

Украинский рынок авто

Ранее сообщалось, что спрос на авто китайского производства увеличился почти вдвое по сравнению с январем 2023 года. Так, в течение января в Украине было зарегистрировано более 1,3 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая.

В январе на украинском рынке было зарегистрировано 2,7 тыс. подержанных легковушек из США. Из них наибольшую долю рынка составляют авто с бензиновыми двигателями.

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