Якы авто найчастыше купують в Украъны / фото ua.depositphotos.com

Рейтинг наиболее популярных в прошлом месяце легковых авто обнародовал Укравтопром. На первом месте, как и в 2023 году, находится Renault Duster.

В целом десятка выглядит следующим образом:

  1. Renault Duster - 603 ед;
  2. Toyota RAV4 - 298 ед;
  3. Volkswagen ID.4 - 257 ед;
  4. Peugeot 301 - 196 ед;
  5. Škoda Scala - 156 ед;
  6. Mazda CX-5 - 145 ед;
  7. Kia Sportage - 132 ед;
  8. Toyota Hilux - 112 ед;
  9. BYD Song Plus - 110 ед;
  10. Toyota Camry - 108 ед.

Ранее стало известно, что в прошлом месяце украинцы приобрели 5,7 тысяч новых легковых авто: это на 51% больше относительно показателей 2023 года. Если сравнивать с февральскими показателями довоенного 2021-го, то реализация отставала лишь на 11%.

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Среди марок в феврале лучше всего себя показала Toyota: было реализовано 858 авто (на 70% больше, чем в прошлом году). На втором месте оказалась Renault с показателем 706 авто, на третьем - Volkswagen, который реализовал 472 автомобилей. Кроме этого в пятерку вошли Skoda и Peugeot.

Тренды украинского авторынка

Среди главных трендов современного украинского авторынка - растущий спрос на китайские авто. Так, в январе украинцы приобрели 1359 легковых автомобилей, ввезенных из КНР. Если сравнивать с январем прошлого года, то этот показатель увеличился почти вдвое.

Другим важным трендом является растущее количество электромобилей: их доля по сравнению с январским показателем прошлого года выросла с 10% до 19%.

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