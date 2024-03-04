В феврале на десять моделей пришлось почти 40% рынка новых легковых автомобилей.

Рейтинг наиболее популярных в прошлом месяце легковых авто обнародовал Укравтопром. На первом месте, как и в 2023 году, находится Renault Duster.

В целом десятка выглядит следующим образом:

Renault Duster - 603 ед; Toyota RAV4 - 298 ед; Volkswagen ID.4 - 257 ед; Peugeot 301 - 196 ед; Škoda Scala - 156 ед; Mazda CX-5 - 145 ед; Kia Sportage - 132 ед; Toyota Hilux - 112 ед; BYD Song Plus - 110 ед; Toyota Camry - 108 ед.

Ранее стало известно, что в прошлом месяце украинцы приобрели 5,7 тысяч новых легковых авто: это на 51% больше относительно показателей 2023 года. Если сравнивать с февральскими показателями довоенного 2021-го, то реализация отставала лишь на 11%.

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Среди марок в феврале лучше всего себя показала Toyota: было реализовано 858 авто (на 70% больше, чем в прошлом году). На втором месте оказалась Renault с показателем 706 авто, на третьем - Volkswagen, который реализовал 472 автомобилей. Кроме этого в пятерку вошли Skoda и Peugeot.

Тренды украинского авторынка

Среди главных трендов современного украинского авторынка - растущий спрос на китайские авто. Так, в январе украинцы приобрели 1359 легковых автомобилей, ввезенных из КНР. Если сравнивать с январем прошлого года, то этот показатель увеличился почти вдвое.

Другим важным трендом является растущее количество электромобилей: их доля по сравнению с январским показателем прошлого года выросла с 10% до 19%.

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