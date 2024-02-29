Речь идет о ситуации, когда вы покупаете машину у продавца, который готов торговаться.

Покупка автомобиля может быть стрессовой, особенно когда вы ведете переговоры с опытным "перекупом", вооруженным профессиональными хитростями. Ведь он точно знает, как набить цену даже на очень немолодое авто.

Но любую хитрость можно обойти, если не допускать банальных ошибок. В недавнем эпизоде подкаста Tosh Show комик Дэниел Тош взял интервью у Марти Винера, автомобильного брокера на пенсии, который 46 лет работал на рынке автомобилей.

Винер сказал, что среди всех ошибок, которые допускают покупатели машины, одна значительно превосходит остальные.

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"Вы никогда не должны говорить, сколько вы готовы заплатить", - сказал эксперт. По его словам, люди часто приходят к продавцу и сразу выкладывают ему, сколько денег готовы отдать - это неправильно.

Винер подчеркнул, что правильная стратегия заключается не в том, чтобы раскрыть продавцу свой бюджет, а в том, чтобы вытянуть из продавца реальную цену, за которую он готов отдать машину.

Эксперт также рекомендует сначала изучить все доступные на рынке предложения, которые вам подходят, и уже потом начинать переговоры о покупке конкретного авто. Винер подчеркнул, что первое "хорошее предложение", на которое вы наткнулись, на самом деле может быть далеко не самым разумным финансовым решением.

Также специалист советует не соглашаться на любые дополнительные "выгодные" предложения, которые продавец может добавить, чтобы удержать и не снижать цену во время торга - зимние шины, комплект инструментов, запас масла. В большинстве случаев дешевле будет приобрести это отдельно на деньги, сэкономленные при покупке самой машины.

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