В течение января украинцы приобрели 1359 легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с январем 2023 года спрос на авто китайского производства увеличился почти вдвое. Из этого количества: 885 новых и 474 подержанных авто.
Как сообщает "Укравтопром", автомобили китайского происхождения охватили 20% январского рынка новых легковушек, что на 7 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.
Отмечается, что в сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля авто китайского происхождения остается в пределах 3%. При этом абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 90%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
1. Volkswagen iD.4 - 286 авто;
2. BYD Song Plus - 83;
3. Honda eNS1 - 80;
4. Toyota bZ4X - 56;
5. Nissan Ariya - 50.
ТОП-5 подержанных легковушек из Китая:
1. Volkswagen iD.4 - 150;
2. Honda eNS1 - 51;
3. Toyota bZ4X - 32;
4. BYD Song Plus - 30;
5. Nissan Ariya - 28.
Украинский авторынок - последние новости
За прошлый месяц украинский автопарк пополнили 1,4 тысяч гибридных легковых авто, из этого количества доля новых авто составляла 53%.
В январе украинцы приобрели 3,5 тыс. электромобилей, что относительно прошлогоднего января больше в 2,8 раза. Тогда основную массу зарегистрированных электромобилей составили легковые авто, из которых было 840 новых машин и 2650 подержанных.