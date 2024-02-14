Абсолютное большинство легковушек китайского производства являются электромобилями.

В течение января украинцы приобрели 1359 легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с январем 2023 года спрос на авто китайского производства увеличился почти вдвое. Из этого количества: 885 новых и 474 подержанных авто.

Как сообщает "Укравтопром", автомобили китайского происхождения охватили 20% январского рынка новых легковушек, что на 7 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что в сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля авто китайского происхождения остается в пределах 3%. При этом абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 90%.

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Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

1. Volkswagen iD.4 - 286 авто;

2. BYD Song Plus - 83;

3. Honda eNS1 - 80;

4. Toyota bZ4X - 56;

5. Nissan Ariya - 50.

ТОП-5 подержанных легковушек из Китая:

1. Volkswagen iD.4 - 150;

2. Honda eNS1 - 51;

3. Toyota bZ4X - 32;

4. BYD Song Plus - 30;

5. Nissan Ariya - 28.

Украинский авторынок - последние новости

За прошлый месяц украинский автопарк пополнили 1,4 тысяч гибридных легковых авто, из этого количества доля новых авто составляла 53%.

В январе украинцы приобрели 3,5 тыс. электромобилей, что относительно прошлогоднего января больше в 2,8 раза. Тогда основную массу зарегистрированных электромобилей составили легковые авто, из которых было 840 новых машин и 2650 подержанных.

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