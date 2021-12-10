Дорога является важной транспортной артерией для развития региона, в частности, туризма.

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" восстановлена дорога через Торунский перевал, который является одним из самых высоких в Карпатах.

Перевал расположен на высоте 941 м над уровнем моря, сообщила Facebook-страница Служба автомобильных дорог Закарпатской области.

Расположенная там живописная дорога является важной транспортной артерией для развития региона, в частности, туризма.

"Работы в горной местности осложняются большим количеством мостовых переходов и участков, где возможны оползневые процессы. В частности, от Торунского перевала до Соймовского моста провели ремонт 11 малых мостов", - рассказали в Автодоре.

Работы прошли на участках трассы Р-21 Долина-Хуст вблизи сел Майдан, Верхний Быстрый и Торунь. Здесь обновили дорожное покрытие, установили знаки, обустроили тротуары были расширены до стандартной ширине 1 метр 20 см.

Параллельно доделываются съезды, вскоре будет устроено ограждение. Для путешественников лесоводы обустроили зоны отдыха вдоль дороги.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, инициированная им "Большая стройка" начала восстановление туристических объектов и автодорог к ним.

Автор: Виктория Гордиенко