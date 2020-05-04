Карантинный апрель: количество авиарейсов в Украине за месяц снизилось на 90%

В мае количество полетов должно расти, прогнозируют в "Украэрорухе".

В течение апреля 2020 года количество авиарейсов в Украине снизилось на 90,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Как сообщает пресс-служба "Украэроруха", всего в прошлом месяце было осуществлено 2 372 рейса: 559 внутренних, 607 международных и 1 206 - транзитных.

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"Аналогичная тенденция наблюдается в воздушном пространстве всей Европы. По данным Евроконтроля, уменьшение объемов воздушного движения в Европейском регионе в течение апреля составляет -88 %. Согласно уточненному прогнозу Евроконтроля на май, интенсивность полетов должна возрастать и составлять уже 15% от прошлогоднего количества полетов за этот период", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air с 1 июля 2020 года открывает новую базу в Международном аэропорту "Львов" имени Данила Галицкого, где разместит один самолет Airbus A320, а также запускает 7 новых маршрутов из Украины.