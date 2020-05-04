цей матеріал доступний українською

Карантинный апрель: количество авиарейсов в Украине за месяц снизилось на 90%

15:59, 04 мая 2020
Транспорт
98 0
Иллюстрация REUTERS

Как сообщает пресс-служба "Украэроруха", всего в прошлом месяце было осуществлено 2 372 рейса: 559 внутренних, 607 международных и 1 206 - транзитных.

Читайте такжеВенский аэропорт будет предлагать пассажирам тест на коронавирус

"Аналогичная тенденция наблюдается в воздушном пространстве всей Европы. По данным Евроконтроля, уменьшение объемов воздушного движения в Европейском регионе в течение апреля составляет -88 %. Согласно уточненному прогнозу Евроконтроля на май, интенсивность полетов должна возрастать и составлять уже 15% от прошлогоднего количества полетов за этот период", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air с 1 июля 2020 года открывает новую базу в Международном аэропорту "Львов" имени Данила Галицкого, где разместит один самолет Airbus A320, а также запускает 7 новых маршрутов из Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter