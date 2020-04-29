Wizz Air откроет базу в аэропорту «Львов» и запускает 7 новых маршрутов из Украины

На рейсах авиакомпании будут внедрены дополнительные меры, обеспечивающие физическое дистанцирование во время посадки.

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air с 1 июля 2020 года открывает новую базу в Международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого, где разместит один самолет Airbus A320, а также запускает 7 новых маршрутов из Украины.

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Как сообщила пресс-служба перевозчика, новая база во Львове станет уже второй базой авиакомпании в Украине.

Также отмечается, что Wizz Air запускает 7 новых маршрутов из Украины.

Так, с 1 июля авиакомпания начнет выполнять рейс Львов - Биллунн (Дания) по средам и воскресеньям. Цена билета стартует от 579 грн.

Также с 1 июля будет запущен рейс Львов - Лиссабон (Португалия) по средам и воскресеньям. Цена стартует от 1149 грн.

Со 2 июля будет запущен рейс Львов - Таллинн (Эстония) по вторникам, четвергам и субботам. Цена стартует от 579 грн.

С 3 июля будет запущен рейс Львов - Гамбург (Германия) по понедельникам и пятницам. Цена стартует от 719 грн.

Также с 3 июля компания запустит рейс Львов - Щецин (Польша) по понедельникам и пятницам. Цена стартует от 429 грн.

Кроме того, будут запущены два новых рейса из Харькова. Так, с 2 июля Wizz air начнет выполнять полеты по маршруту Харьков - Таллинн (Эстония) по вторникам, четвергам и субботам. Цена стартует от 719 грн.

Также с 3 июля будет запущен рейс Харьков - Берлин-Шенефельд (Германия) по понедельникам и пятницам. Цена стартует от 1009 грн.

В пресс-службе отметили, что на рейсах авиакомпании будут внедрены дополнительные меры, которые обеспечат физическое дистанцирование во время посадки и помогут поддерживать необходимый уровень чистоты на борту.

«Новые правила легко выполнять, и они гарантируют соблюдение усиленных санитарных требований. Авиакомпания призывает пассажиров соблюдать эти меры при сдаче багажа; осуществлять бронирование билетов онлайн, включая онлайн-регистрацию, когда это возможно; а также пользоваться опцией бесконтактной оплаты покупок на борту. Во время перелетов для членов экипажа и пассажиров является обязательным ношение масок, о чем им дополнительно напоминают. Самолеты дезинфицируют ночью, в салонах тщательно убирают несколько раз в день», - говорится в сообщении.

Кроме того, во время посадки экипаж будет раздавать пассажирам дезинфицирующие салфетки, а также наблюдать за соблюдением дистанции между сиденьями на тех рейсах, где это позволяет загрузка.

Как сообщал УНИАН, Wizz Air c 24 марта приостановил выполнение рейсов в/из своей базы в международном аэропорту «Киев» в связи с решением Кабинета министров Украины о временном закрытии большинства украинских аэропортов.

Справка УНИАН. Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, осуществляющий рейсы по более 700 маршрутам с 25 баз, соединяя 155 направлений в 45 странах.