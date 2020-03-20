На Львовщине запускают автобусные спецрейсы для перевозки медиков

Автобусы будут курсировать ежедневно с 20 марта.

Во Львовской области будут курсировать специальные регулярные автобусные маршруты для доставки работников учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность региона.

Как сообщает пресс-служба ОГА, маршруты будут соединять райцентры со Львовом и будут курсировать ежедневно, начиная с сегодняшнего дня. Транспорт будет доставлять людей прямо к месту работы и в обратную сторону - домой.

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"В связи с карантином и прекращением курсирования транспортных средств, возникла острая необходимость в доставке медицинских работников и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность области, на работу. Руководство предприятия Укрпошта и медицинских учреждений пришло к согласию с перевозчиками, которые обеспечивают своим работникам проезд", - сообщил руководитель управления транспорта и связи ЛОГА Тарас Оприск.

Как сообщал УНИАН, накануне во Львове на время карантина отменили льготный проезд в общественном транспорте.