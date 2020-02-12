Первый электрический кроссовер Skoda назовут ирландским женским именем

Новый кроссовер получил название Enyaq.

Компания Skoda определилась с именем своего первого полностью электрического кроссовера. Новый кроссовер получил название Enyaq.

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Название происходит от ирландского имени Enya, которое означает «источник жизни». В имени модели марка решила соединить букву «E», которая говорит об электрификации автомобиля, и «Q», говорящую о родстве с остальными кроссоверами в портфолио компании: Karoq, Kodiaq и Kamiq, пишет motor.ru.

В основу будущей модели ляжет модульная платформа, которую группа Volkswagen разработала специально для своих электрокаров. Внешне автомобиль будет напоминать концептуальное кросс-купе Vision iV, которое дебютировало на автосалоне в Женеве 2019 года.

На фальшрадиаторной решетке прототипа расположилась необычная светящаяся полоса, которая соединяет фары — в компании планируют сделать это отличительной чертой всех своих электрокаров. Задняя оптика отдаленно напоминает фонари «Карока», но более стремительной геометричной формы.

В качестве силовой установки прототип использовал электромоторы для каждой оси суммарной мощностью 306 лошадиных сил. С места до 100 километров в час такой кроссовер может разогнаться за 5,9 секунды. Максимальная скорость составляет 180 километров в час.

Когда именно чешский автопроизводитель представит серийную версию Enyaq, пока не сообщается. Однако ранее представители компании говорили, что уже к 2025 году на рынке должно появиться до 10 новых моделей на электротяге или с гибридной силовой установкой. Пока что в линейке марки только одни электрокар, который встал на конвейер в конце ноября 2019 года — компактный городской хэтчбек Citigo-e iV.