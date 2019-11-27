Skoda запустила производство своего первого электрокара (фото)

Автомобиль оснастили электрическим двигателем, развивающим 83 л. с. и 210 Н•м крутящего момента. Мотор позволяет компакт-кару ускоряться с места до «сотни» за 12,5 с и ездить с максимальной скоростью 130 км в час.

Компания Skoda начала серийное производство своего первого электрокара Citigo iV. Сборка новинки налажена на заводе Volkswagen в столице Словакии, Братиславе, сообщает пресс-служба чешского бренда. Машина выпускается исключительно в пятидверном исполнении и в комплектациях Ambition или Style.

Читайте такжеSkoda представила новую Octavia, которая впервые стала гибридом (фото, видео)

Длина новинки составляет 3597 мм, а высота — 1645 миллиметров. Сложив спинки задних сидений, объем багажного отделения можно увеличить с 250 до 923 литров, пишет Autonews. Автомобиль оснастили электрическим двигателем, развивающим 83 л. с. и 210 Н·м крутящего момента. Мотор позволяет компакт-кару ускоряться с места до «сотни» за 12,5 с и ездить с максимальной скоростью 130 км в час.

Двигатель питается от 60-амперного блока литий-ионных батарей на 36,8 кВт·ч, который расположен под полом автомобиля. Заявленный максимальный пробег без подзарядки составил 260 километров.

Автомобиль получил практически сплошную решетку радиатора, окрашенную в цвет кузова, а на крышке багажника нового электромобиля располагаются надпись Skoda и эмблема iV. В базовое оснащение новинки входят противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни, а функция освещения поворотов Corner предлагается в качестве опции.

Всего в планах Skoda к концу 2022 г. представить свыше 30 новых моделей. Из них 10 будут иметь гибридную или полностью электрическую силовую установку.