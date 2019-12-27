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Киев сковали 9-балльные пробки (карта)

16:53, 27 декабря 2019
Транспорт
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Столицу сковали пробки

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. На правом берегу столицы затруднено движение транспорта возле станций метро "Тараса Шевченко" и "Почайна", на проспекте Степана Бандеры.

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Также транспорт стоит на Подоле, возле станции метро "Лукьяновская", на проспекте Победы и бульваре Шевченко.

Кроме того, значительные пробки образовались у станций метро "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Золотые ворота", "Университет", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

На левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Бажана, возле станций метро  "Вырлица", "Кловская", "Харьковская", "Позняки".

Ранее сообщалось, что с 20:00 27 декабря до 8:00 28 декабря на Северном мосту частично ограничат движение в связи с проведением противоаварийных работ на нем.

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Теги: #Киев#пробки#Новости Киевапогода в Киеве