Kia анонсировала кроссовер нового поколения

Следующий Sorento станет первой моделью Kia, созданной на совершенно новой платформе.

Вслед за появлением шпионских фотографий компания Kia опубликовала официальные тизеры и некоторую информацию о флагманском кроссовере Sorento следующего поколения.

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Об этом сообщает портал Аutonews.ru.

"Публичная премьера автомобиля состоится 3 марта 2020 года в рамках Женевского автосалона", - говорится в сообщении.

В Kia отметили, что Sorento станет первой моделью марки, созданной на совершенно новой платформе. Шасси было разработано "с целью обеспечить наилучшую вместительность и практичность в салоне по сравнению не только с конкурентами, но и с автомобилями классом выше".

Kia также официально подтвердила, что следующий Sorento впервые получит модификацию с гибридной силовой установкой, в состав которой, как ожидается, войдет 2-литровый бензиновый агрегат. Кроме того, линейка двигателей включит 2,5-литровый атмосферник, турбомоторы объемом 2,0 и 2,5 литра, а также 2,2-литровый дизель.

В гамму моторов входит 2,4-литровый бензиновый двигатель с отдачей 175 л. с. и 2,2-литровый дизельный агрегат мощностью 197 лошадиных сил.