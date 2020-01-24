Kia анонсировала премьеру очень маленького кроссовера (фото)

Компания Kia в феврале представит новый компактный кроссовер QYi, который по размерам меньше Seltos.

Компания Kia опубликовала первые тизерные изображения своего нового компактного кроссовера. Автомобиль еще не получил названия. Внутри компании машина пока получила индекс QYi. Официальная премьера новинки состоится на мотор-шоу в Дели в начале февраля 2020 года.

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На автосалоне будет показан концепт будущей машины. В будущем прототип получит серийную версию, которая предназначается в первую очередь для Индии. Также ожидается, что новинка появится и на других рынках, пишет Autonews.

Судя по первым изображениям, кроссовер получит большие воздухозаборники, светодиодные фары и фирменную решетку радиатора «Нос тигра». Также паркетник оснастят рельефным капотом и массивными крыльями. Традиционные дверные ручки у кроссовера на изображениях отсутствуют.

По предварительным данным, длина автомобиля составит менее 4 метров. Таким образом, QYi по размерам будет уступать кроссоверу Kia Seltos (4370 мм), который появится в ближайшем будущем. В гамму моторов паркетника, как сообщает Carscoops, могут войти бензиновые агрегаты объемом 1,0 и 1,2 литра.

Также не исключается появление дизельного агрегата. Коробки передач — шестиступенчатая механика и «автомат» с таким же количеством ступеней. Старшие версии могут получить преселективную коробку передач 7DCT.