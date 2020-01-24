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Kia анонсировала премьеру очень маленького кроссовера (фото)

13:46, 24 января 2020
Транспорт
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Официальная премьера новинки состоится на мотор-шоу в Дели / фото Kia

Компания Kia опубликовала первые тизерные изображения своего нового компактного кроссовера. Автомобиль еще не получил названия. Внутри компании машина пока получила индекс QYi. Официальная премьера новинки состоится на мотор-шоу в Дели в начале февраля 2020 года.

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На автосалоне будет показан концепт будущей машины. В будущем прототип получит серийную версию, которая предназначается в первую очередь для Индии. Также ожидается, что новинка появится и на других рынках, пишет Autonews.

Судя по первым изображениям, кроссовер получит большие воздухозаборники, светодиодные фары и фирменную решетку радиатора «Нос тигра». Также паркетник оснастят рельефным капотом и массивными крыльями. Традиционные дверные ручки у кроссовера на изображениях отсутствуют.

По предварительным данным, длина автомобиля составит менее 4 метров. Таким образом, QYi по размерам будет уступать кроссоверу Kia Seltos (4370 мм), который появится в ближайшем будущем. В гамму моторов паркетника, как сообщает Carscoops, могут войти бензиновые агрегаты объемом 1,0 и 1,2 литра.

фото Kia

Также не исключается появление дизельного агрегата. Коробки передач — шестиступенчатая механика и «автомат» с таким же количеством ступеней. Старшие версии могут получить преселективную коробку передач 7DCT.

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